Вакцина от коронавируса будет бесплатной и доступной

Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной и доступной, как только наладится масштабное производство препарата. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

О производстве вакцины министр рассказал на XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне. Мурашко выступал удаленно.

Глава Минздрава также заявил, что будет решен вопрос с платной вакциной.

«Просят, чтобы были и те, и другие варианты — и от профессионального сообщества, и от фармацевтического. Это решение будет приниматься правительством», — уточнил Михаил Мурашко. Его слова приводит «Интерфакс».

Ранее Мурашко заявил, что Россия занимает лидирующие позиции в мире о обхвату населения тестами на коронавирус. В стране можно найти 200 разных тест-систем на определение заражения и антител в крови. Из них 80 были произведены в России.

Также RT передал слова министра здравоохранения об ухудшении эпидемической ситуации с коронавирусом во всем мире. За последние несколько недель количество зараженных значительно возросло, в том числе в России.