Вакцина не нужна. Медэксперт объяснил, почему создавать прививку от оспы обезьян для животных бессмысленно

В разработке отдельной вакцины от оспы обезьян для животных нет необходимости, потому что они переносят ее в легкой форме либо совсем без проявлений. Об этом заявил ТАСС руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Александр Семенов.

«Необходимости в разработке специальной вакцины для животных в общем-то нет, потому что большинство животных переносят инфицирование вирусом обезьяньей оспы либо очень легко, то есть с малозначительными проявлениями заболевания, либо как, например, грызуны — вообще без внешних проявлений», — сказал он.

Медэксперт добавил, что описанный в журнале The Lancet случай передачи заболевания собаке от хозяев не уникален. Он обратил внимание на название вируса — его впервые выделили у обезьян, но это не исключает заражения других животных.

В 2003 году в США произошла вспышка оспы обезьян. Тогда почти 50 человек заразились от луговых собачек, которые заполучили вирус от грызунов — новых постояльцев местного зоопарка.

Многие животные являются переносчиками оспы обезьян. Например, белки, сурки, шиншиллы, морские свинки, собаки и ежи. Люди тоже передают вирус животным. Заражение происходит при контакте.