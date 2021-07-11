Вакцина «КовиВак» закончилась в Москве

Появившаяся в наличии вакцина от коронавируса «КовиВак» закончилась в Москве всего за день. Теперь желающим привиться этим препаратом придется ждать следующей поставки. Об этом сообщили на сайте мэра столицы.

«Вакцины „КовиВак“ нет в наличии. Ожидается поставка препарата от Минздрава России», — заявили на сайте.

Вакцинация препаратом «КовиВак» стартовала в Москве утром 10 июля. Получить первую дозу жители города могли в 14 павильонах «Здоровая Москва». В каждый пункт привезли по 850 доз вакцины. С самого утра люди начали выстраиваться в очереди, несмотря на жару. Некоторые даже стали продавать места в очереди.

Вакцину «КовиВак» создали специалисты Центра Чумакова. Препарат зарегистрировали в феврале 2021 года, а 25 марта официально началось производство. Как пояснил врач-эпидемиолог Центральной клинической больницы Москвы Эдуард Шунков, спрос на вакцину можно объяснить тем, что она дает меньше побочных эффектов. При этом после применения препарата в организме появляется меньшее количество антител.