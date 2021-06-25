Вакцина «КовиВак» вернулась в московские поликлиники

Запись на вакцинацию от коронавируса препаратом «КовиВак» снова доступна для жителей Москвы. Об этом свидетельствуют данные на сайте столичного правительства.

Поставить прививку вакциной, разработанной в Центре имени Чумакова можно в пяти поликлиниках Москвы по предварительной записи.

В минувший вторник, 22 июня, запись на вакцинацию этим препаратом в Москве приостановили до поступления новой партии.

«КовиВак» разработан специалистами Центра имени Чумакова РАН. В основе вакцины находится цельный вирус SARS-CoV-2, который лишили возможности распространяться по клеткам.

Директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что препарат рассчитан на все категории пациентов, включая детей.

«Вакцина в том варианте, в котором она есть сейчас, годится и для детей. Но нужно провести испытания. Таков регламент», — привело цитату ученого Ura.ru.

Ишмухаметов отметил, что по итогам испытаний побочных эффектов от введения вакцины не обнаружили.