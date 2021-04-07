facebook_pixel
    07 апреля 2021, 10:55

    Вакцина «ЭпиВакКорона» защитит от новых штаммов коронавируса

    Александр Блинов

    Российская вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна в том числе против британского и южноафриканского штаммов коронавируса. Об этом в эфире «Вести ФМ» сообщил глава екатеринбургского НИИ «Вектор» Александр Семенов.

    Вакцина «ЭпиВакКорона» защитит от новых штаммов коронавируса

    Вакцина «ЭпиВакКорона» работает против всех мутаций коронавируса, которые известны на сегодняшний день, заверил специалист.

    «И [против] британского, и южноамериканского, и южноафриканского», — сказал Семенов.

    Первая партия вакцин «ЭпиВакКорона» ранее была направлена в 40 российских регионов.

    В Роспотребнадзоре в среду сообщили о начале консультаций россиян по вопросам, связанным с вакциной «ЭпиВакКорона». Специалисты Единого консультационного центра ведомства предоставят информацию о принципах работы препарата, показаниях, противопоказаниях и других особенностях.

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия готова поставлять вакцины от коронавируса другим странам. Дипломат отметил, что для борьбы с пандемией важно обеспечить справедливое распределение препаратов, что особенно чувствительно для беднейших стран.