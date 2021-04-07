Вакцина «ЭпиВакКорона» защитит от новых штаммов коронавируса

Российская вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна в том числе против британского и южноафриканского штаммов коронавируса. Об этом в эфире «Вести ФМ» сообщил глава екатеринбургского НИИ «Вектор» Александр Семенов.

Вакцина «ЭпиВакКорона» работает против всех мутаций коронавируса, которые известны на сегодняшний день, заверил специалист.

«И [против] британского, и южноамериканского, и южноафриканского», — сказал Семенов.

Первая партия вакцин «ЭпиВакКорона» ранее была направлена в 40 российских регионов.

В Роспотребнадзоре в среду сообщили о начале консультаций россиян по вопросам, связанным с вакциной «ЭпиВакКорона». Специалисты Единого консультационного центра ведомства предоставят информацию о принципах работы препарата, показаниях, противопоказаниях и других особенностях.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия готова поставлять вакцины от коронавируса другим странам. Дипломат отметил, что для борьбы с пандемией важно обеспечить справедливое распределение препаратов, что особенно чувствительно для беднейших стран.