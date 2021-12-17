Вакцина «ЭпиВакКорона-Н» показала лучшую эффективность при трехкратном введении

Вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» оказалась более эффективной при трехкратном введении. Об этом заявили в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора.

По словам специалистов, при введении двух доз препарата антитела через полгода сохранились у 81% добровольцев. После трех уколов количество людей с иммунитетом держалось на отметке 100%.

Всего в клинических испытаниях «ЭпиВакКороны-Н» участвовали 225 человек в возрасте от 18 до 60 лет, уточнил «Интерфакс». Ученые заметили, что при трехкратном применении вакцины доля добровольцев с положительной реакцией на антигены составляла 93%. Такое значение фиксировалось на 42 сутки, а на 21 сутки было уже 100%. Через 180 дней реакция падает до 98%.

«В то же время доля вакцинированных двукратно добровольцев с положительной реакцией на антигены к 180 дню наблюдения составила 81%», — отметили в «Векторе».

При этом в центре добавили, что проведение исследования продолжается. Ранее в «Векторе» сообщили, что первые 12 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона-Н» поступили в гражданский оборот.