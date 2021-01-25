Вакцина для профилактики аллергии на кошек может скоро появиться в России
Об этом сообщил журналистам ректор университета Петр Глыбочко. Его слова процитировало РИА «Новости»
«Сейчас мы готовим аллергены против аллергии от кошек. Они практически готовы. Если пандемия не помешает, в этом году будет», — сказал он.
Глыбочко уточнил, что сейчас все исследования уже завершены, однако документы на регистрацию вакцины еще не подавали. О работе над созданием вакцины против аллергии на кошек рассказали в 2018 году. Тогда стало известно, что ее разрабатывают медики университета имени Сеченова вместе с учеными из Венского медицинского университета. Они планировали создать препарат, который поможет от каждого из восьми аллергенов.
Планировалось, что лекарство смогут употреблять все — в том числе дети и беременные женщины. именно эта категория чаще других сталкивается с такой реакцией организма на домашних питомцев.