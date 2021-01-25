Вакцина для профилактики аллергии на кошек может скоро появиться в России

Вакцина для профилактики аллергии на кошек может появиться в России в 2021 году. Препарат разрабатывает Сеченовский университет — исследования уже завершены.

Об этом сообщил журналистам ректор университета Петр Глыбочко. Его слова процитировало РИА «Новости»

«Сейчас мы готовим аллергены против аллергии от кошек. Они практически готовы. Если пандемия не помешает, в этом году будет», — сказал он.

Глыбочко уточнил, что сейчас все исследования уже завершены, однако документы на регистрацию вакцины еще не подавали. О работе над созданием вакцины против аллергии на кошек рассказали в 2018 году. Тогда стало известно, что ее разрабатывают медики университета имени Сеченова вместе с учеными из Венского медицинского университета. Они планировали создать препарат, который поможет от каждого из восьми аллергенов.

Планировалось, что лекарство смогут употреблять все — в том числе дети и беременные женщины. именно эта категория чаще других сталкивается с такой реакцией организма на домашних питомцев.