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    25 января 2021, 17:26

    Вакцина для профилактики аллергии на кошек может скоро появиться в России

    Нина Петлинова

    Вакцина для профилактики аллергии на кошек может появиться в России в 2021 году. Препарат разрабатывает Сеченовский университет — исследования уже завершены.
    Вакцина для профилактики аллергии на кошек может скоро появиться в России

    Об этом сообщил журналистам ректор университета Петр Глыбочко. Его слова процитировало РИА «Новости»

    «Сейчас мы готовим аллергены против аллергии от кошек. Они практически готовы. Если пандемия не помешает, в этом году будет», — сказал он.

    Глыбочко уточнил, что сейчас все исследования уже завершены, однако документы на регистрацию вакцины еще не подавали. О работе над созданием вакцины против аллергии на кошек рассказали в 2018 году. Тогда стало известно, что ее разрабатывают медики университета имени Сеченова вместе с учеными из Венского медицинского университета. Они планировали создать препарат, который поможет от каждого из восьми аллергенов.

    Планировалось, что лекарство смогут употреблять все — в том числе дети и беременные женщины. именно эта категория чаще других сталкивается с такой реакцией организма на домашних питомцев.