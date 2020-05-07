    07 мая 2020, 18:08

    Вахтовики вернулись в Челябинск из очага коронавируса в Якутии

    Анастасия Кременчугская

    Вахтовики вернулись домой, в Челябинск, из Чаяндинского месторождения Якутии. Там зарегистрирован очаг заражения коронавирусом. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    7 мая на родину вернулись 98 работников. У них не подтвержден коронавирус. У вахтовиков прямо на борту самолета взяли тесты на наличие COVID-19.

    Всех их отвезут в Верхнеуральский район, в санаторий «Карагайский бор», там они будут находиться на положенном двухнедельном карантине.

    Помимо этого, в Якутии остается еще 101 южноуралец, у кого коронавирус подтвержден.