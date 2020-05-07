Вахтовики вернулись в Челябинск из очага коронавируса в Якутии

7 мая на родину вернулись 98 работников. У них не подтвержден коронавирус. У вахтовиков прямо на борту самолета взяли тесты на наличие COVID-19.

Всех их отвезут в Верхнеуральский район, в санаторий «Карагайский бор», там они будут находиться на положенном двухнедельном карантине.

Помимо этого, в Якутии остается еще 101 южноуралец, у кого коронавирус подтвержден.