Вахтовики вернулись в Челябинск из очага коронавируса в Якутии
Вахтовики вернулись домой, в Челябинск, из Чаяндинского месторождения Якутии. Там зарегистрирован очаг заражения коронавирусом. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
7 мая на родину вернулись 98 работников. У них не подтвержден коронавирус. У вахтовиков прямо на борту самолета взяли тесты на наличие COVID-19.
Всех их отвезут в Верхнеуральский район, в санаторий «Карагайский бор», там они будут находиться на положенном двухнедельном карантине.
Помимо этого, в Якутии остается еще 101 южноуралец, у кого коронавирус подтвержден.