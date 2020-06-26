Вахтовик гулял по городу в Курганской области с подтвержденным коронавирусом

«Один из мужчин, вернувшись с вахты, кроме того, что не сообщил о себе в ГБУ „Шумихинская центральная районная больница“, еще и по городу погулял, а также привез в поликлинику родственницу», — рассказал глава Шумихинского Сергей Максимовских.

После посещения мужчины больницу закрыли и провели там дезинфекцию. Персонал сдал анализы на коронавирус, после чего его отправили на карантин.

С 26 июня больница работает в обычном режиме.