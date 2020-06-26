Вахтовик гулял по городу в Курганской области с подтвержденным коронавирусом
Житель Шумихинского района Курганской области не стал самоизолироваться, узнав, что заражен коронавирусом. Он продолжил свободно перемещаться по городу, а также посещал местную больницу. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
«Один из мужчин, вернувшись с вахты, кроме того, что не сообщил о себе в ГБУ „Шумихинская центральная районная больница“, еще и по городу погулял, а также привез в поликлинику родственницу», — рассказал глава Шумихинского Сергей Максимовских.
После посещения мужчины больницу закрыли и провели там дезинфекцию. Персонал сдал анализы на коронавирус, после чего его отправили на карантин.
С 26 июня больница работает в обычном режиме.