Вадим Покровский оценил перспективы пересадки костного мозга в борьбе с ВИЧ

Руководитель Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский рассказал «Ридусу», каковы перспективы метода трансплантации костного мозга для лечения ВИЧ.

По мнению специалиста, с помощью трансплантации костного мозга бороться со СПИДом достаточно сложно. При этом еще сложнее подобрать донора, который был бы невосприимчив в ВИЧ-инфекции, а также имел генетическую особенность, не позволяющую вирусу присоединяться к иммунным клеткам.

«Мы работаем по тому, чтобы брать клетки костного мозга самого больного ВИЧ-инфекцией и превращать их в невосприимчивые к вирусу иммунодефицита человека. Тогда проблема поиска донора отпадет», — добавил собеседник издания.