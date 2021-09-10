В ВОЗ заявили об ожидании от России полного пакета документов по «Спутнику V»

Всемирная организация здравоохранения ждет от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». После этого специалисты смогут дать оценку препарату.

Об этом заявил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш на презентации итогового доклада Общеевропейской комиссии по вопросам здоровья и устойчивого развития.

«Хотел бы отметить, что ВОЗ продолжает активно сотрудничать с представителями РФ по вопросам подготовки полного пакета документации для того, чтобы провести оценку вакцины „Спутник V“», — передал ТАСС слова Бенеша.

Он отметил, что они ждут полного пакета документов на препарат, касающихся его качества, безопасности и эффективности. Также им необходимы заключения и рекомендации.

Ранее ВОЗ назвала вакцинацию спасением от смерти при заражении «дельта»-штаммом коронавируса.

В России, помимо «Спутника V», зарегистрировано еще три вакцины: «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». В ближайшем будущем появится пятая вакцина от коронавируса. Создание нового препарата анонсировала глава Роспотребнадзора Анна Попова.