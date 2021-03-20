В ВОЗ увидели угрозу вакцинации пенсионеров из-за международного туризма

Официальная представительница ВОЗ Мелита Вуйнович рассказала, что пока еще рано говорить о всеобщем возвращении к международному туризму. Последние показатели показывают тенденцию к росту числа заразившихся и вызывают тревогу. А приоритет вакцинации путешественников может привести к нежелательным последствиям.

Вуйнович также дополнила, что уровень передачи вируса довольно высок. Помимо этого, она сообщила о нехватке вакцин в некоторых странах, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«В этой связи предпочтительная вакцинация путешественников может привести к неадекватным поставкам вакцин для приоритетных групп населения, относящихся к группе высокого риска тяжелого заболевания COVID-19», — добавила представительница ВОЗ.

Вуйнович призвала страны Европы вернуться к более строгим ограничительным мерам. Ранее она заявляла, что увеличение числа заразившихся в России может случиться, если граждане не будут соблюдать ограничения. Об этом сообщила «Национальная служба новостей». Или если в Россию попадут мутации новых штаммов, напомнило Urа.ru.