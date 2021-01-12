В ВОЗ признали недостижимость мирового коллективного иммунитета в 2021 году

Профилактические меры по предотвращению распространения коронавируса придется соблюдать до конца текущего года, но это не гарантирует появления коллективной иммунизации в 2021 году. Ситуацию не изменят также несколько вакцин от COVID-19, разработанных учеными разных стран.

Об этом на брифинге сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

«Мы не сможем достичь коллективной иммунизации в 2021 году. В некоторых странах будут оставаться незащищенные люди. Поэтому меры должны соблюдаться в то время, как вакцинация проводится среди наиболее уязвимых людей, и мы начинаем охватывать другие слои населения», — цитирует ее слова ТАСС.

В случае реализации самого оптимистичного сценария, по мнению президента Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева, у россиян коллективный иммунитет появится к лету 2021 года.