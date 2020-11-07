В ВОЗ оценили рост случаев заражения коронавирусом в России

Повлиять на пандемию новой коронавирусной инфекции в мире можно только комплексом мер. Быстрый рост случаев инфицирования отмечается во всех странах. Чаще всего вирус переносится в семьях.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович. По ее мнению, важно, что Россия наращивает тестирование населения. Она признала, что сейчас тяжело сказать, как именно будет развиваться ситуация.

«Разные страны принимают разные методы для борьбы с болезнью. ВОЗ рекомендует, чтобы точечно, по очагам, действия были быстрыми, чтобы остановить эпидемию. Очень надеемся, конечно, на вакцину и на лекарства, над которыми работают ученые», — цитирует слова Вуйнович РИА «Новости».

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что массовая вакцинация москвичей и жителей Подмосковья начнется через две недели.