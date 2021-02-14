В ВОЗ насчитали тысячу больных в Ухане к декабрю 2019 года

В декабре 2019 года, когда в китайском Ухане зарегистрировали вспышку нового коронавируса, им уже болели более тысячи человек. К такому выводу пришел глава международной экспертной группы ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

Эта оценка подтверждает гипотезы, согласно которым распространение SARS-CoV-2 в Китае началось раньше, чем принято считать.

Эмбарек заявил в интервью CNN, что во время командировки в КНР экспертам ВОЗ предоставили данные по 174 случаям заражения, зарегистрированным в городе Ухань в декабре 2019 года.

Речь идет о пациентах, у которых болезнь протекала в тяжелой форме и потребовала госпитализации.

Учитывая, что из всей массы заболевших в среднем лишь 15% переносят коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, общее число заразившихся должно быть больше тысячи, сообщил глава экспертной группы.

Согласно этим данным, если 174 пациента принять за 15% заболевших, то их общее количество будет 1160.

При этом, по словам Эмбарека, у выявленных в декабре пациентов уже было 13 разных штаммов коронавируса.

Эти штаммы, если получить больше данных о пациентах, могут дать ценные подсказки о том, где могли быть вспышки заболевания ранее, сообщил ученый.