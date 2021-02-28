В «Векторе» объяснили невысокий уровень антител после «ЭпиВакКороны»

Третья зарегистрированная в России вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона» — дает «достаточный титр антител и других элементов иммунной системы» для защиты. Об этом заявила замглавы центра «Вектор» по научно-методической работе Татьяна Непомнящих.

Она подтвердила, что после применения вакцины тесты могут не показывать антитела к вирусу из-за недостаточной чувствительности. Поэтому в «Векторе» разработали специальную тест-систему, сообщила Непомнящих kp.ru.

По ее словам, эти тест-системы есть в центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в каждом регионе России.

«При разработке „ЭпиВакКороны“ мы не гнались за большим разнообразием типов антител и их высоким уровнем. Мы нацеливаем иммунную систему на выработку антител, которые нужны для защиты от вируса», — подчеркнула собеседница.

Непомнящих добавила, что «в последнее время все гонятся за высокими уровнями антител». Такой подход она назвала неправильным.

«Чрезмерная стимуляция иммунной системы — тоже не хорошо», — считает замглавы центра «Вектор».