В Турции зафиксирован первый случай коронавируса

Во вторник Турция подтвердила свой первый случай коронавируса. Заболевший мужчина недавно вернулся из поездки в Европу.

Глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа призвал граждан не выезжать за страны, а тех, кто вернулся, побыть на карантине 14 дней. Министр отметил, что члены семьи инфицированного пациента находятся под наблюдением, пишет газета Daily Sabah.

В декабре 2019 в Китае были выявлены первые заболевания новым типом коронавируса. По последним данным, число зараженных в мире достигло почти 119 тысяч, удалось выздороветь 65 тысячам, погибло — свыше четырех тысяч человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что угроза пандемии коронавируса становится более реальной. Инфекция зафиксирована уже более чем в 104 странах.

В Москве по указу мэра на месяц запретили проводить спортивные, зрелищные и другие массовые мероприятия, число участников которых превышает пять тысяч человек. Запрет действует до 10 апреля.