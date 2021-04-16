В центре Гамалеи оценили лечение ковида иссык-кульским корнем

Эффективность лечения тем или иным средством подтверждается только клиническими испытаниями. Об этом сказал в беседе с «360» профессор и вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, комментируя заявление властей Киргизии об эффективности иссык-кульского корня против ковида.

Он подчеркнул, что народных средств для лечения того или иного заболевания много, но редко проводится их правильное изучение. Вирусолог отметил, что только по результатам клинических испытаний можно получить достоверный результат.

«У нас сколько угодно есть средств, которые можно применять. Если у врачей есть надежда, что может помогать, то пусть испытают. Пока не испытано, не о чем говорить», — подытожил он.

Накануне министр здравоохранения и социального развития Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев заявил что при помощи настойки иссык-кульского корня от коронавирусной инфекции вылечились 300 человек. Глава ведомства заявил, что врачи давали отвар пациентам под свою ответственность. Состояние у больных улучшилось.

Министр пояснил, что раньше иссык-кульский корень использовали при бронхите и пневмонии. Использовать настой можно только в горячем виде, чтобы выварить из него ядовитые вещества.