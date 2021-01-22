В центре Гамалеи объяснили, чем грозит несоблюдение срока между двумя прививками от ковида

Вакцина от коронавируса предусматривает две инъекции с разницей по времени до трех недель. Что будет с человеком, если он не сможет поставить второй укол вовремя рассказал «360» профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он пояснил, что никакой опасности для здоровья пациента увеличенный перерыв между уколами вакцины не несет. Но лучше соблюдать установленный режим.

«Для того, чтобы иммунитет был оптимальным, какой вакцина может дать, нужно интервал соблюдать. Он составляет три недели. Если окажется четыре или пять недель, то это не так уж страшно. Два месяца — это много. Но это все равно даст защиту», — пояснил он.

Профессор Альтштейн отметил, что тут еще зависит от индивидуальных особенностей человека. Для кого-то даже увеличенный перерыв между уколами с вакциной позволит сформировать крепкий иммунитет к возбудителю.

«Но в среднем считается от двух до четырех недель должен быть интервал. Это касается любой вакцины», — подчеркнул он.

В начале этой недели в России началась массовая вакцинация граждан от коронавируса. Россиянам сейчас доступны два препарата: разработанный в центре имени Гамалеи «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Оба препарата показали свою эффективность в ходе клинических испытаний. Вакцинация проходит в два этапа с разницей в 21 день.

На этой неделе медики уральских регионов заявили, что уже использовали все привезенные дозы вакцины и попросили прислать еще. Как сообщило Ura.ru со ссылкой на главу Свердловской области Евгения Куйвашева, сегодня в регион пришли еще 40 тысяч дополнительных доз. В понедельник их развезут в пункты вакцинации.

В Московскую область в феврале доставят 200 тысяч доз препарата от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Он отметил, что регион дополнительно подал заявку на получение вакцины «Вектор». Всего в Подмосковье привили уже 40 тысяч жителей.