В «Трезвой России» отреагировали на попадание РФ в рейтинг самых пьющих стран

Глава организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал «360», что радоваться седьмому месту России в топ-10 самых пьющих стран мира не стоит. Он напомнил, что при составлении списка не учитывали контрафактный алкоголь.

«Рейтинг показывает, что ситуация меняется в лучшую сторону, но с, другой стороны, мы должны учитывать и долю контрафактного рынка. Данные статистики опираются только на легальную часть алкогольного рынка. В данном рейтинге цифры показывают, что доля потребления алкоголя на душу населения (в России — прим. ред.) — 11 литров, а в общем эксперты констатируют, что цифры выше», — заявил Хамзаев.

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Собеседник призвал всех, кто проводит подобного рода социологические исследования, опираться на реальную картину происходящих событий. Сокращение потребления россиянами спиртного в целом есть, однако это не означает, что проблема решена.

Ранее организация экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце» опубликовала рейтинг самых пьющих стран мира. Первые три места достались Литве, Австрии и Франции с показателями 12,3, 11,8 и 11,7 литра алкоголя в год на душу населения соответственно. Россия вместе с Венгрией поделили седьмую строчку списка с показателем 11,1 литра.