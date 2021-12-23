Медицинский центр «МЕДиЯ» открыли в Тарко-Сале

Медицинский центр «МЕДиЯ» открыли в райцентре Пуровского района Тарко-Сале. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Проект поддержало региональное правительство, а также местные власти. В медицинском центре будут работать терапевты, а также эндокринолог, кардиолог и аллерголог. Глава Пуровского района Антон Колодин отметил, что теперь у жителей города нет необходимости ехать за пределы муниципалитета, чтобы пройти качественное обследование, а также получить консультацию узкого специалиста.

Во время создания медцентра задействовали региональные средства по поддержке бизнеса, которые предоставляет центр «Мой бизнес» в ЯНАО.