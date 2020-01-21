В Шереметьево начали дистанционно измерять температуру пассажиров

Санитарно-карантинный пункт Роспотребнадзора в Шереметьево постоянно следит за информацией о вспышке коронавируса. Был усилен контроль за прибывающими из Китая пассажирами.

Специалисты с помощью переносных и стационарных тепловизоров имеют возможность дистанционно измерять температуру китайских пассажиров. В случае выявления у кого-то повышенной температуры, на борт немедленно вызывается медицинская бригада. При обнаружении характерных симптомов инфекции пассажира госпитализируют в инфекционную больницу для обследования.

«На сегодняшний день пассажиров, прибывших из КНР в „Шереметьево“ с подозрением на данное заболевание, не выявлено», — указали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что от коронавируса скончались уже четыре человека, а болезнь может распространиться и на другие страны.