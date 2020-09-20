В РПЦ призвали исключить ЭКО из системы ОМС

«Я надеюсь, что государство все-таки уберет ЭКО из финансирования по линии ОМС и ЭКО перестанет быть таким средством, которое используется вместо лечения бесплодия», — сказал он.

Лукьянов напомнил, что церковь также давно просит власти вывести аборты из программы ОМС. Однако пока что РПЦ сталкивается с отказом.

«Мы видим совершенно четкую попытку сохранить это ужасное количество абортов в нашей стране. Почему? Ведь аборт — это причина бесплодия, а бесплодный человек — это клиент ЭКО», — уверен отец Федор.

По его мнению, ЭКО — бизнес, который продвигается через медицинскую систему. А в сферах, куда приходят предприниматели, забота о здоровье человека отходит на второй план.

Вне зависимости от технологии процедуры только 7% подсадок оплодотворенных яйцеклеток успешны, в 93% случаев эмбрион гибнет, привел статистику Лукьянов. Сегодня в мире насчитывается 20 миллионов «замороженных детей», их дальнейшая судьба неизвестна.

Также отец Федор упомянул опасения педиатров по поводу детей, рожденных после процедуры ЭКО, и свидетельства «многих медиков». Специалисты говорили, что такие младенцы в будущем «другие по течению заболеваний, по психологии, у них есть серьезные отличия, не всем родителям это хочется признавать».