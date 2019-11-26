  • В Россию доставлены 3,1 тысячи упаковок «Диазепама»

    26 ноября 2019, 21:33

    Александра Каширина

    В Россию доставлены 3,1 тысячи упаковок незарегистрированного препарата «Диазепам», предназначенного для купирования судорожного синдрома у тяжелобольных детей. Об этом сообщила Lenta.ru.
    В Россию доставлены 3,1 тысячи упаковок «Диазепама»

    Минздрав совместно с региональными органами здравоохранения доставит препарат для купирования судорожного синдрома у детей, больных эпилепсией в регионы.

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    О потребности в лекарстве ранее заявили в 45 регионах, с ними заключены договоры дарения. Планируется «Диазепам» лекарство для больных до 29 ноября.

    При этом сообщается, что Московский эндокринный завод у концу 2020 года наладит собственное производство препарата.

    Ранее Россия закупила препараты «Клобазам» и «Фризиум». Всего в страну ввезено 10 720 упаковок психотропных препаратов из 11 270 обещанных правительством, которое выделило на них 26 миллионов рублей.

    До этого данные препараты предоставлялись в больницах в очень маленьких дозах.