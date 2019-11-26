В Россию доставлены 3,1 тысячи упаковок «Диазепама»

Минздрав совместно с региональными органами здравоохранения доставит препарат для купирования судорожного синдрома у детей, больных эпилепсией в регионы.

Дополнительную проверку назначили по делу о продаже диазепама Подробнее

О потребности в лекарстве ранее заявили в 45 регионах, с ними заключены договоры дарения. Планируется «Диазепам» лекарство для больных до 29 ноября.

При этом сообщается, что Московский эндокринный завод у концу 2020 года наладит собственное производство препарата.

Ранее Россия закупила препараты «Клобазам» и «Фризиум». Всего в страну ввезено 10 720 упаковок психотропных препаратов из 11 270 обещанных правительством, которое выделило на них 26 миллионов рублей.

До этого данные препараты предоставлялись в больницах в очень маленьких дозах.