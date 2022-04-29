Больше 2,5 тысячи человек госпитализировали с ковидом в России за сутки

За сутки в России попали в больницы с ковидом 2558 человек. Это на 1,5% меньше, чем 28 апреля, сообщили в оперштабе по борьбе с пандемией коронавируса.

В общей сложности за последние 24 часа ковид выявили у 7710 человек.

За минувшие сутки врачи зафиксировали 161 летальный случай среди заразившихся коронавирусом, полностью выздоровел еще 11 041 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в Сочи по курортному сезону сообщила, что пандемия COVID-19 в России далека от завершения. По ее словам, все субъекты страны сохраняют статус ситуации высокого риска.

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко предложила отменить для россиян справки об отсутствии контактов с заразившимися коронавирусом при заселении в санатории.

По ее мнению, это поможет развитию туристической отрасли и повысит доступность отдыха.