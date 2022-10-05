Медики выявили 23 757 новых случаев коронавируса за сутки в России | 360°

Здоровье 05 октября 2022, 13:04 Поделиться Telegram

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Viber Медики выявили 23 757 новых случаев коронавируса за сутки в России Оперштаб сообщил о 23 757 новых случаях заражения COVID-19 РИА «Новости»

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За последние сутки в России зафиксировали 23 757 новых случаев инфекции. Это на 2070 случаев больше, чем во вторник, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По состоянию на 5 октября число выздоровевших после ковида увеличилось на 44 694 человека. При этом за весь период в России полностью выздоровели 20 266 033 пациента. Согласно актуальным данным, общее количество перенесших COVID-19 составило 21 118 629 человек.

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Кроме того, за прошедшие сутки врачи по всей стране зафиксировали 113 летальных исходов из-за коронавируса. Общее количество смертей достигло 387 779.

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В Москве за сутки болезнь подтвердилась у 2512 пациентов, в Санкт-Петербурге положительные результаты теста на коронавирус получили 1632 человека, в Московской области — 684.

В Московской области с начала пандемии сделали 17 908 532 ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов рассказал, что риск возникновения постковидного синдрома после перенесенного коронавируса зависит от многих факторов. К тому же, чаще всего эту проблему врачи выявляют у женщин. По словам Чуланова, в большинстве случаев постковидный синдром проявляется в виде слабости и одышки.

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