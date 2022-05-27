В России за сутки выявили 4619 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 4619 новых случаев коронавируса, сообщили в оперштабе по борьбе с пандемией. В больницы попали 1972 заразившихся, что на 4,3% меньше по сравнению с 26 мая.

В Москве было зафиксировано 319 случаев СОVID-19, в Санкт-Петербурге — 317. В Подмосковье зафиксировали 199 заболевших.

По данным оперштаба, за последние 24 часа полностью выздоровели 6064 человека, 84 пациента скончались.

С начала пандемии специалисты провели уже свыше 294,1 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки было сделано 177 тысяч тестов на коронавирус, отметили в Роспотребнадзоре.

В Московской области с начала пандемии провели уже 17 612 215 исследований по выявлению COVID-19.

В оперштабе призвали соблюдать меры предосторожности, по возможности сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, а при ухудшении самочувствия оставаться дома и обратиться к врачу.