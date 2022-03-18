В России за сутки выявили 34 442 новых случая коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 34 442 новых случая коронавируса. В больницы попали 5 513 человек, что на 10,1% больше по сравнению с 17 марта

Еще 105 064 пациента за последние 24 часа полностью выздоровели. Также специалисты подтвердили смерть 524 пациентов с ковидом, сообщили в оперштабе по борьбе с пандемией.

Самый большой прирост новых случаев коронавируса зафиксировали в Свердловской области (1776), в Санкт-Петербурге выявили 1486 заболевших. На третьем месте — Ростовская область (1215). В Москве прирост составил 1130 случаев ковида, в Московской области — 787.

На фоне снижения роста заболеваемости некоторые регионы начали отменять ограничительные меры. Так, в Москве и Подмосковье больше не действует масочный режим.

Обязательное ношение масок и перчаток в связи с пандемией коронавируса ввели в мае 2020 года. Летом 2021 года от обязательного ношения перчаток решено было отказаться.