В России выросли продажи успокоительных и витаминов

В марте россияне стали скупать в аптеках витамины и успокоительные средства. О повышении спроса на товары свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group.

Исследование оказалось в распоряжении RT. С 1 марта по 22 марта с прилавков аптек ушли больше 21 миллиона упаковок витаминов. Рост составил 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Тогда реализовали 16,03 миллиона.

В последние недели популярностью пользуются и седативные лекарственные препараты (успокоительные). За последний месяц россияне купили 11,4 миллиона упаковок. Это на 15% больше, чем в марте прошлого года.

Аналитики отметили, что продажи витаминов и успокоительных начали расти еще в начале года. В январе и феврале за неделю в среднем покупали четыре-пять миллионов пачек витаминов. В середине недельные показатели подскочили почти в два раза — до девяти миллионов.

Терапевт Людмила Лапа связала рост продаж этих препаратов с новостями о пандемии коронавируса. Врач напомнила, что бесконтрольный прием успокоительного опасен для здоровья. Витамины тоже нужно пить умеренно.

«Гипервитаминизация — это заболевание. Пока мы не знаем, что в организме творится с собственными витаминами, принимать бесконтрольно витамины нельзя», — подчеркнула Лапа. По ее словам, лучше сначала обратиться к врачу.

Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрировали в Китае в конце прошлого года. ВОЗ 11 марта объявила вспышку 2019-nCoV пандемией. В России, по последним данным, зарегистрировано 3548 случаев заражения. При этом в мире число заболевших превысило миллион человек.