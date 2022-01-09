В России выявлено 16 246 случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 16 246 новых случаев коронавируса. У 12,2% заболевших не было симптомов заболевания, сообщил оперштаб.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Москве — 3274, в Санкт-Петербурге — 1323 и Московской области — 1124.

Прирост умерших от коронавируса за последние 24 часа составил 763. Полностью поправился еще 20 751 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов с начала пандемии увеличилось до 9 686 912.

Накануне на Кипре группа исследователей выявила новый штамм коронавируса. Это гибрид «дельты» и «омикрона». Его назвали «дельтакроном». Пока о его свойствах известно немного. По словам ученых, они установили, что у нового штамма генетическая основа «дельты», но много мутаций, которые характерны для «омикрона».