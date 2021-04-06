Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Анна Попова сообщила, что в стране сейчас выявлен 81 британский и шесть южноафриканских штаммов. В мире зафиксировано несколько тысяч вариантов ковида, но британская мутация считается самой заразной.

В интервью газете «Известия» она отметила, что наличие зарубежных штаммов говорит о том, что все случаи завозные, так как Россия контактирует с другими странами.

«Распространение этих штаммов сегодня велико в Европе, Азии, на южноамериканском и, конечно, африканском континенте. Сегодня в мире регистрируется все возрастающее количество случаев заражения именно этими штаммами», — сообщила глава Роспотребнадзора.

Анна Попова предположила, что появление в России новых штаммов говорит о том, что сегодня лучше оставаться в родной стране. У нас он распространен очень мало, но в некоторых европейских странах 60-70% всех находок представляет британский штамм. Главный государственный санитарный врач назвала ограничительные меры главным барьером, который инфекция не может преодолеть, и посоветовала из страны без необходимости пока не выезжать.

На днях генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что специалисты смогут при появлении новых штаммов без доклинических и клинических испытаний изменять состав вакцин от коронавируса. В качестве примера он привел вакцины от гриппа, которые ежегодно меняются на основании данных о циркулирующих мутациях.