В России выявили менее 16 тысяч случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 15 903 новых случая коронавируса. Статистику опубликовал федеральный штаб по борьбе с пандемией.

У 7,5% заболевших ковид протекал без выявленных клинических проявлений. Самый большой ежесуточный прирост случаев заражения зафиксировали в Москве (1967). Санкт-Петербург на второй строчке (1297), за ним следует Московская область (974).

За сутки от коронавируса скончались 834 человека, 27 071 пациент полностью выздоровел.

В Роспотребнадзоре уточнили, что на сегодняшний день в стране было проведено уже более 241,7 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса. За минувшие 24 часы эксперты провели 197 тысяч тестов. Под наблюдением врачей остаются 1 150 738 заразившихся.

В Московской области с начала пандемии сделали 14 027 195 ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ноябре прошлого года в ЮАР была выявлена новая мутация коронавируса. Штамм назвали «омикрон». Он вызывает опасения врачей из-за повышенной контагиозности. «Омикрон» очень быстро распространился по миру. В США за минувшие сутки выявили более миллиона случаев коронавируса. Это стало максимальным показателем прироста заболевания за день с самого начала пандемии, отметила kp.ru.