В России впервые с 6 января за сутки выявили больше 24 тысяч заболевших COVID-19

За минувшие сутки в России коронавирус обнаружили у 24 763 человек. Таких показателей не было с 6 января 2021 года. По сравнению со вчерашним днем прирост составил 8,5%. Выздоровели за это время 27 956 человек, а умерли — 570.

Информация появилась на сайте оперштаба. Всего за время пандемии в стране заразились 3 495 816 россиян, вылечились — 2 882 044, скончались — 63 940. Медики сделали 95 миллионов ПЦР-тестов.

На первом месте среди зараженных находится Москва. За прошедшие 24 часа коронавирус выявили у 5893 горожан — это на 36,4% больше по сравнению с прошлыми показателями. Выписались из больниц — 7049, умерли — 68.

Следом идет Санкт-Петербург, где вирус обнаружили у 3041 человека — ненамного больше, чем в среду, победил болезнь — 3551, 83 человека умерли.

Замыкает тройку лидеров Подмосковье. В регионе коронавирус подтвердился у 1263 человек, выписались 1358 жителей (на 6,2% больше, чем 13 января), скончались 25 человек.

Меньше всего новых случаев заражения в Ненецком автономном округе. Там вирус нашли у четверых, выздоровели — трое.