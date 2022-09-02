Здоровье 02 сентября 2022, 12:28 Поделиться Telegram

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Viber Более 50 тысяч случаев коронавируса за сутки выявили в России впервые с 11 марта В России выявили 50 952 новых случая COVID-19 впервые с 11 марта РИА «Новости»

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки составило 50 952. Данные сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Такой рост заболеваемости отмечается впервые с 11 марта, когда выявили более 50 тысяч инфицированных.

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В больницы за сутки доставили 3726 человек, на 9,7% меньше по сравнению с 1 сентября. Полностью выздоровели 3712 человек. Был подтвержден 91 летальный случай от тяжелых осложнений опасной инфекции.

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Всего, по официальным данным, с начала пандемии в России было зафиксировано более 19,6 миллиона случаев коронавируса.

По данным международных экспертов, летальность коронавируса в мире снизилась в 15 раз. При этом число подтвержденных случаев ковид в мире превысило 600 миллионов. Более половины из них приходится на США, Индию, Францию, Бразилию, ФРГ, Великобританию, Южную Корею и Италию.

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