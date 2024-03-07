Здоровье 07 марта 2024, 23:22 В России предложили маркировать презервативы Минпромторг предложил маркировать презервативы, имплантанты и медицинские маски Unsplash

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Перечень медицинских изделий, подлежащих в России обязательной маркировке, может быть расширен. Проект постановления правительства РФ по этому вопросу размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В список, который предложил Минпромторг, могут включить такие изделия, как средства контрацепции, медицинские маски, имплантаты, инкубаторы для новорожденных, аппаратуру для терапии и искусственного дыхания, шприцы, пробирки и салфетки.

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Эксперимент предложили провести с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года.

Новые ветеринарные правила маркирования и учета животных — крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей и птиц — вступили в силу 1 марта во всей России. Меры позволят выявить источники и пути распространения возбудителей болезней и обеспечат безопасность продукции. Уникальные номера, присвоенные животным Россельхознадзором, владельцы должны нанести на бирки, ошейники или электронные метки.