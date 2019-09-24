Продолжительность жизни в России увеличилась почти на восемь лет по ряду причин. Это связано и с достижениями мировой медицины, и с несколькими национальными программами России. Об этом в разговоре с «360» рассказала телеведущая Елена Малышева.

«Глобально продолжительность жизни выросла во всем мире. Прежде всего, она выросла благодаря вакцинации и антибиотикам. Введение вакцинации и антибиотиков увеличило жизнь человечества на 30 лет. Так как в России действуют серьезнейшие вакцинальные программы и, безусловно, антибиотики супердоступны, то первая причина роста уровня жизни именно в этом», — рассказала Малышева.

Второй причиной ведущая «Жить здорово!» назвала хорошую диагностику и лечение заболеваний сердца.

«Это препараты — статины, снижающие холестерин, и сердечный аспирин», — пояснила телеведущая.

Аспирин сделал заболевания сердца нехирургическими болезнями. Теперь с ними, по утверждению теледоктора, можно жить десятилетиями. Это еще увеличило жизнь примерно на десять лет, отметила Малышева. По ее словам, есть и третья причина для роста продолжительности жизни.

У нас (в России — прим. ред.) много лет назад был проект, посвященный нашему здравоохранению. Этот проект влил в медицину колоссальные деньги. Появились так называемые сосудистые центры, где лечат инфаркты, а теперь и инсульты. Сеть покрыла всю страну. Это уже напрямую уменьшило смертность от сердечно-сосудистых болезней Елена Малышева.

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Медик уточнила, что смертность от инфарктов упала в пять раз, а внутригоспитальная смертность от инсультов - в три раза.

«Это уже прямой медицинский успех, созданный в нашей стране», — подчеркнула ведущая.

Она отметила, что инициатором создания сосудистых центров стала нынешний министр здравоохранения Вероника Скворцова. В рамках этой программы по всей стране были установлены томографы, компьютерные и магнитно-резонансные.

«Это изменило выживаемость, и сегодня сердечно-сосудистые болезни с первого места уходят на второе, уступая место раку», — рассказала теледоктор.

Она уточнила, что с 2019 года в стране стартовал национальный проект по борьбе с онкологией. На него выделены деньги. Малышева считает, что в результате этой программы произойдут большие перемены в лучшую сторону. Кроме того, в России работает проект «Демография». Он направлен на повышение рождаемости, уменьшение смертности.

«В России — огромные перемены», — заключила ведущая.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время сессии Генассамблеи ООН рассказала, что за последние 20 лет продолжительность жизни в России увеличилась на 7,7 года.