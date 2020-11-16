Наука не исключает возможность повторного заражения коронавирусной инфекцией нового типа, но документально подтвержденных случаев в России зафиксировано не было. Некоторые исследователи считают, что подобное возможно только в исключительных случаях.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«К настоящему моменту документированные случаи повторного заражения крайне редки, в России нет еще ни одного документированного повторного случая», — приводит его слова RT.

Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский заявил, что переболевший человек обладает белками-антителами, которые могут защитить от повторного заражения коронавирусом, но в организме они сохраняются максимум пять месяцев. По его мнению, переболевшие люди являются одними из самых опасных распространителей инфекции.