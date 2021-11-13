В России допустили создание лекарства от ковида в виде ингалятора

Председатель совета директоров компании «Промомед», которая выпустила «Арепливир», Петр Белый рассказал, что препарат может быть выпущен в формате ингалятора. Он объяснил это особенностью коронавируса.

По данным РИА «Новости», особенность этой инфекции заключается в том, что она поражает не верхние дыхательные пути, а легкие.

«В этом смысле местная доставка лекарственных объектов, не только только противовирусных, но и коктейля препаратов, видится очень перспективным направлением», — рассказал Белый.

Также он добавил, что «Арепливир» появился в форме инъекций. По словам эксперта, такая форма удобнее для пациентов с тяжелым течением вируса, так как им сложно принимать таблетки.

«Все те, кто начинает прием в первые часы, имеют исключительно благоприятный исход заболевания», — подчеркнул Белый.

Ранее появилась информация, что новый инъекционный препарат для лечения ковида «Арепливир» дает более длительный эффект, чем аналогичное лекарство в таблетках. Об этом заявила пресс-служба компании — производителя лекарства «Промомед».