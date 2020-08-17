В России будут производить экспресс-тесты для диагностики COVID-19

Инновационная биотехнологическая компания «Система-БиоТех» (группа АФК «Система») объявила начало серийного производства тест-систем для экспресс-диагностики COVID-19. Они выявляют вирус за полчаса.

Набор реагентов выявляет SARS-CoV-2 методом петлевой изотермической амплификации. Он прошел лабораторно-клинические испытания в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи и получил регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Тест имеет точность более 85%, при этом не дает ложноотрицательных реакций. На него уходит до 30 минут, это значительно снизит нагрузку на ПЦР лаборатории.

«На первом этапе планируется ежемесячно выпускать до одного миллиона тестов, которые мы будем поставлять в государственные и частные медицинские организации и корпоративным клиентам, в числе которых сеть клиник „Медси“ и целый ряд крупных компаний», — рассказал Артем Сиразутдинов, управляющий партнер АФК «Система».

Директор по науке компании «Система-Биотех», АФК «Система» Наталья Позднякова рассказала, что от китайских тестов он отличается тем, что выявляет вирусные частицы в организме, а не антитела к SARS-cov-2.

«Тест рассчитан на определение в слюне, либо в мазке, взятом из полости рта, вирусных частиц COVID-19. Китайские тесты, в свою очередь, определяют из капли крови наличие в ней иммуноглобулинов, которые уже выработались в ответ на вирусную инфекцию», — пояснила она.

По ее словам, это первый колометрический экспресс-тест на мировом рынке, для которого не нужно медицинское оборудование.

Выпускать тесты будет завод «Биннофарм», который также является единственной площадкой по выпуску российской вакцины против коронавируса, помимо НИЦЭМ им Н. Ф. Гамалеи.