В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии у ковида специфических черт

У ковида нет специфических симптомов, которые бы могли позволить однозначно отличить заболевание от других инфекций, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«На самом деле, ковид не имеет специфических черт, которые однозначно позволяют судить о нем. В отличие от ковида, грипп имеет более-менее очерченную картину», — сказал Горелов в беседе с ТАСС.

Он также отметил, что даже грипп при легких формах невозможно дифференцировать «на глазок».

При возникновении любого из этих вирусных заболеваний, как добавил Горелов, крайне важно своевременно начать лечение.

«Применение противовирусных препаратов в первые двое суток заболевания во многом определяют тяжесть его течения и то, какой будет исход. Поэтому нужно использовать диагностические системы, ПЦР-тест, которые позволят рано поставить диагноз и адекватно назначить лечение», — объяснил он.

При плохом самочувствии он рекомендовал оставаться дома и не подвергать риску заражения окружающих.

В России продолжает наблюдаться рост случаев коронавируса. Увеличение числа заболевших может быть связано с осенним падением иммунитета, а также нарушением людьми ограничительных мер, заявил «360» врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.