В Роспотребнадзоре сказали, когда переболевшим ковидом можно привиться

Россиянам, которые уже переболели COVID-19, можно не торопиться с прививкой от коронавируса. «Британского» штамма их призвали тоже не бояться — принципиальных отличий от других мутаций у него нет.

Замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Доктор» пояснил, что вакцинацию вполне можно отложить до осени.

Так называемый «британский» штамм SARS-CoV-2, добавил он, «принципиально не отличается» ни от уханьского штамма, ни от тех, что циркулировали по миру ранее.

«Даже 1% изменения в геноме не произошло», — заметил Горелов, призвав перенесших COVID-19 его не бояться.

Эпидемиолог пояснил, что при значимой мутации вируса вакцину тоже изменят. Тогда люди смогут ею привиться. При этом ориентироваться на антитела не нужно.

«Антитела короткие — M живут не более двух месяцев, G — от четырех до шести. А у нас остается T-клеточная память пожизненно», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

По словам Горелова, человеческий организм запоминает встречу с возбудителем болезни «на всю оставшуюся жизнь». Если после вакцинации антитела исчезнут, волнения излишни.

«Организм о встрече с этим коронавирусом не забудет никогда», — заключил он.

В России, напомнила «Газета.ru», подтвердили уже 3 677 352 случая COVID-19. Поправились 3 081 536 человек, скончались 68 412.