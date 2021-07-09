В Роспотребнадзоре призвали вакцинировать всех россиян от ковида

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что необходимо привить все население России. По ее словам, это поможет стать самой передовой страной в борьбе с коронавирусом. Интервью опубликовал телеканал «Россия 1», написал сайт «Дни.ру».

Глава Роспотребнадзора озвучила свое мнение касаемо локдауна. Она считает, что введение более жестких ограничений не требуется. Если население продолжит вакцинироваться, нужды в карантине не будет.

Тема вакцинации — одна из самых насущных во всем мире. В России прививка для некоторых категорий граждан уже стала обязательной. Однако многие россияне все же сами принимают решение, ставить вакцину или нет.