В Роспотребнадзоре оценили эффективность закаливания против вирусов

В период пандемии коронавируса многие граждане пытаются защититься от заболевания, укрепляя свой иммунитет. В Роспотребнадзоре рассказали, поможет ли закаливание в борьбе с вирусами.

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев отметил, что повышение общей сопротивляемости организма с помощью закаливания — это одно дело, а непосредственное воздействие на организм возбудителей инфекционных заболеваний — уже другое.

«Конечно, закаливание повышает возможность организма бороться с болезнями, но в определенных ситуациях этого недостаточно», — рассказал Лебедев в беседе с «Российской газетой».

Он отметил, что если доза вируса при инфицировании будет достаточно высока, то человек практически точно заразится.

Однако Лебедев успокоил любителей моржевания, объяснив, что купание в открытых водоемах не несет риска заболеть COVID-19, потому что это респираторная инфекция, которая передается контактно-бытовым или воздушно-капельным путями.

Массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу началось в Москве 15 мая. Всего за два дня медики взяли анализы крови на иммунитет к новому вирусу у двух тысяч столичных жителей.