Американцы не смогли размножить коронавирус в роговице глаза

Американские ученые пришли к выводу, что роговица глаза не пропускает коронавирус в организм. Исследование они проводили на мышах, а также на роговице 25 человек-доноров.

Роговицу подвергали воздействию коронавируса нового типа SARS-CoV-2, вируса Зика и вируса герпеса HSV-1. Вирусы Зика и герпеса оказались способны к воспроизведению в роговице, коронавирус — нет, говорится в статье ученых из Университета Вашингтона в Сент-Луисе, опубликованной в журнале Cell Reports.

Чем именно обусловлена способность роговицы противостоять коронавирусу, неизвестно. Поэтому пока не будет установлено, что он не может попасть в организм через глаза, медработники должны и дальше носить защитные очки при работе с больными коронавирусом, призывают авторы статьи.

При этом у заболевшего человека, как выяснили ранее китайские офтальмологи, SARS-CoV-2 может поражать не только легкие, сосуды и сердце, но и глаза.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире официально зарегистрировано почти 47,7 миллиона случаев заражения COVID-19. От коронавируса скончались 1,2 миллиона человек, 31,7 миллиона выздоровели.