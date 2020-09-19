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    19 сентября 2020, 03:51

    В регионах создадут «маршруты здоровья» для активного образа жизни россиян

    Александра Каширина

    В преддверии Всемирного дня сердца, который отмечается 29 сентября, в России стартует акция «Маршрут здоровья». На ней все желающие смогут пройти 10 тысяч шагов на ВДНХ, сообщила газета «Известия».

    Именно такое количество шагов является оптимальным объемом ежедневной физической нагрузки, как для мужчин, так и для женщин. Давно известно, что ходьба является самым универсальным видом физической активности, в отличие от езды на велосипеде и беге.

    «Регулярная ходьба улучшает кровообращение, адаптогенные свойства организма, снижает давление при гипертонии, а также уровень сахара и холестерина в крови», — отметил эксперт Лиги здоровья нации, кардиолог Мехман Мамедов.

    Мероприятие начнется в 12:00, его откроет главный сердечно-сосудистый хирург Минздрава России и президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия, который пройдет маршрут вместе со всеми.

    Вскоре маршруты здоровья появятся во многих городах страны благодаря проекту «Каждому муниципалитету — маршрут здоровья». В будущем предполагается, что по всей стране появятся удобные дорожки для бега, спортивной ходьбы и езды на велосипеде вместе с другой спортивной инфраструктурой.

    Новости SMI.FM