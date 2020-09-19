В регионах создадут «маршруты здоровья» для активного образа жизни россиян

Именно такое количество шагов является оптимальным объемом ежедневной физической нагрузки, как для мужчин, так и для женщин. Давно известно, что ходьба является самым универсальным видом физической активности, в отличие от езды на велосипеде и беге.

«Регулярная ходьба улучшает кровообращение, адаптогенные свойства организма, снижает давление при гипертонии, а также уровень сахара и холестерина в крови», — отметил эксперт Лиги здоровья нации, кардиолог Мехман Мамедов.

Мероприятие начнется в 12:00, его откроет главный сердечно-сосудистый хирург Минздрава России и президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия, который пройдет маршрут вместе со всеми.

Вскоре маршруты здоровья появятся во многих городах страны благодаря проекту «Каждому муниципалитету — маршрут здоровья». В будущем предполагается, что по всей стране появятся удобные дорожки для бега, спортивной ходьбы и езды на велосипеде вместе с другой спортивной инфраструктурой.