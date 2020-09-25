В регионах подготовились к возможному приходу второй волны COVID-19

На фоне увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа в Москве до тысячи новых случаев, власти российских регионов приготовились к новой волне заражений. Они увеличили коечный фонд и создали запас индивидуальных средств защиты и дезинфекторов.

На запрос РБК в мэрии Новосибирска сообщили, что власти контролируют наличие необходимых средств защиты в аптеках, и в городе создан их достаточный запас. Продолжается обработка транспортной инфраструктуры и подвижного состава, обеззараживаются здания и прилегающие к ним земельные участки.

В Татарстане считают, что повторная самоизоляция уничтожит экономику республики. Ее президент Рустам Минниханов считает, что второй волны коронавируса не будет. Но добавил, что власти расслабляться не намерены, а люди знают, что нужно носить маски.

В Башкортостане по состоянию на 18 сентября в 22 больницах были развернуты 2657 коек для пациентов с коронавирусом. В оперштабе утверждают, что при необходимости их количество смогут за двое суток увеличить за счет зарезервированных в медицинских учреждениях коек.

В Нижегородской области ситуацию с заболеваемостью коронавирусом назвали стабильной, но развернули 2006 инфекционных коек, 1147 кислородных точек и 456 аппаратов ИВЛ. Режим повышенной готовности в области не снят.

В Ростовской области вопрос о введении дополнительных ограничительных мер не актуален, но в то же время увеличилось число больных, которым понадобилось подключение к аппаратам ИВЛ. Их количество достигло 5-7% от общего числа госпитализированных. В начале пандемии и было гораздо меньше.

В Воронежской области считают, что говорить о второй волне коронавируса пока рано, но уже разработали комплекс мер на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. Для лечения заболевших подготовлены 1973 койки в 23 больницах. На случай обострения заболеваемости осенью-зимой создан резерв в 3521 койки в 33 медицинских учреждениях.

В Липецкой области не считают нужным готовиться к новым ограничениям, но приобрели дополнительные аппараты ИВЛ, расходные материалы и диагностическое оборудование. Общие затраты на борьбу с COVID-19 оцениваются в 350 миллионов рублей.

Власти Тамбовской области развернули 727 коек для больных коронавирусом. По состоянию на 22 сентября из них были заняты 307 мест. В случае резкого роста числа зараженных есть резерв в 280 коек. Также создан запас лекарств и средств защиты.

В Курской области не собираются вводить повсеместные ограничительные мероприятия. Тем не менее, параллельно с мерами профилактики для больных подготовлены 704 койки, с учетом резерва их число составляет 1507.

В Санкт-Петербурге считают, что необходимости в новых ограничениях нет, но число свободных коек сокращается, поэтому вновь заработал временный инфекционный госпиталь в пансионате «Заря».

Вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин предложил для полной ясности дождаться начала октября. Но, по его мнению, риски высоки.