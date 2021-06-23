В РАН заверили в эффективности российских вакцин против всех известных штаммов коронавируса

В Российской академии наук (РАН) сообщили о способности российских вакцин нейтрализовать все известные штаммы коронавируса. Там призвали сделать прививку, чтобы избежать тяжелого течения болезни.

Президент РАН Александр Сергеев уверен, что вакцина почти на 100% позволяет избежать тяжелой формы заболевания. Об этом он сообщил ТАСС.

«Прежде всего вакцинироваться надо, чтобы почти гарантированно избежать тяжелого течения болезни. Во-первых, когда говорят про эффективность вакцины в 80—90%, то это эффективность в отношении диагноза „ковид“. А если речь идет о том, чтобы избежать тяжелой формы заболевания, то вакцинирование дает почти 100% гарантии», — сказал он.

По его словам, плохие темпы вакцинации в стране привели к тяжелой ситуации с коронавирусом в России. Он также добавил, что все российские вакцины нейтрализуют все известные на данный момент мутации коронавируса.

Александр Сергеев сообщил, что привился вакциной «КовиВак», после которой образовался высокий титр антител.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве закончилась вакцина «КовиВак», представители Центра имени Чумакова, где был разработан препарат, успокоили москвичей, заявив, что в конце июня поставщику передадут один миллион доз.