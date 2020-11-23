Онколог рассказал, что превращает еду в причину рака

Риск появления онкологических заболеваний повышается, если человек использует в пищу продукты, загрязненные минеральными удобрениями или канцерогенными веществами. Они негативно влияют на слизистую желудочно-кишечного тракта, создавая условия для развития рака.

Об этом Пятому каналу рассказал онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин. Врач также отметил, что нельзя несколько раз использовать подсолнечное масло для жарки овощей или мяса.

«Если оно используется несколько раз, то, естественно, все канцерогенные вещества начинают накапливаться», — уточнил эксперт.

Мяснянкин посоветовал полностью исключить из рациона алкогольные напитки, которые влияют как канцероген на клетки печени. Медик считает, что диета не должна содержать много жиров, сахара и калорий. Сами по себе канцерогенными они не являются, но способны вызывать другие патологии. В частности, заболевания эндокринной системы.

«Из-за отягощения этими заболеваниями организм не сможет нормально бороться с онкологией», — отметил специалист.

Среди антиканцерогенных продуктов Мяснянкин перечислил салат, фрукты, овощи и зелень. Но и их нужно готовить безопасным способом.

Нутрициолог Анна Ивашкевич предупредила, что при приеме антибиотиков нельзя пить алкоголь, есть грейпфруты, сахар и дрожжи. На фоне угнетения микрофлоры кишечника лекарствами, эти продукты будут препятствовать правильному усвоению полезных веществ.