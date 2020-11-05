В Подмосковье вновь открывают временный госпиталь в «Крокусе»

«Мы открываем госпиталь в „Крокусе“, существует график открытия коек», — сказал Воробьев, добавив, что открытый ранее COVID-госпиталь в парке «Патриот» сейчас заполнен наполовину.

Глава региона подчеркнул, что в области непростая ситуация с распространением вируса.

«Неделя за неделей госпитализация растет, ситуация очень непростая», — сказал Воробьев.

Также губернатор напомнил, что Подмосковье принимает на работу медицинский персонал, закупает лекарства и средства индивидуальной защиты — и «все это сегодня поставлено на поток».

Временный госпиталь в Красногорске переоборудовали из выставочного комплекса «Крокус Экспо» в инфекционный стационар всего за неделю. Это произошло в мае 2020 года. 12 мая там начали принимать пациентов с COVID-19. В госпитале подготовили 1040 коек.

Весной стационар отдали в основном под лечение пациентов, у которых болезнь протекает не в тяжелой форме. В боксах — четырехместные палаты — 920 коек оборудовано кислородом. Еще 120 — аппаратами ИВЛ. В новой больнице работало более тысячи человек медицинского персонала.

Госпиталь расположился на площади 18 тысяч квадратных метров — это два с половиной футбольных поля.

В Москве власти пока не торопятся вводить полный локдаун. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, больницы города справляются с нагрузкой из-за пандемии COVID-19, вводить ограничения для жителей пока не планируется.