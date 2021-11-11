ВОЗ предупредила об угрозе кори из-за сбоев в плановой вакцинации

Из-за пропущенной прививки от кори риск возникновения очагов этого заболевания стал выше, предупредили сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Информацию об их докладе передал ТАСС.

Плановые прививки от кори из-за начала эпидемии COVID-19 пропустили больше 22 миллионов детей. Речь идет о первой дозировке вакцины.

«В 2020 году более 22 млн детей пропустили первую дозу вакцины от кори. Это на три миллиона больше, чем в 2019 году, что представляет собой самое большое увеличение за последние два десятилетия и создает опасные условия для возникновения вспышек», — доложили медики.

При этом цикл вакцинации тоже завершили не все — 30% сделали только одну из плановых прививок, из-за чего нарушился необходимый 95-процентный охват коллективного иммунитета.

Авторы доклада предупредили о том, что наблюдение за корью ослабло в целом по миру, о чем свидетельствует меньшее количество анализов, но от этого заболевание не стало менее опасным или заразным.